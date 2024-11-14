كاديلاك تطرح سيارتها "فيستيك" الجديدة بـ3.8 مليون جنيه.. صور

ديترويت - (د ب أ):

في الوقت الذي تواصل فيه شركة صناعة السيارات الأمريكية كاديلاك جهودها لاستعادة قمة سوق السيارات الفارهة مجددا، أضافت الشركة إلى مجموعة منتجاتها سيارات كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وأصبحت السيارة الكهربائية القادرة على السير في الطرق الوعرة فيستيك 2026 أحدث الإضافات إلى المجموعة لتحل محل السيارة إكس.تي6 التي تعمل بالبنزين.

وذكر موقع "كار أند درايف" المتخصص في موضوعات السيارات إن السيارة فيستيك تعتبر رائعة الشكل باعتبارها من فئة سيارات إس.يو.في. كما أنها تشترك في التصميم الخارجي مع السيارة الأكبر حجما إسكاليد آي.كيو، بما في ذلك درع كاديلاك المميز على الشبكة الأمامية.

كما تستمر أوجه التشابه في تصميم مؤخرة السيارة حيث تحاكي خلفية فيستيك الأصغر حجما شكل خلفية إيسكاليد آي.كيو من خلال تقسيم المصابيح الخلفية. كما أن الانحدار التدريجي لسقف السيارة يتيح مساحة رأسية أكبر لصفوف المقاعد الثلاثة في السيارة الجديدة.

ويبلغ طول السيارة 205.6 بوصة، وهو ما يزيد بمقدار 6.8 بوصة عن طول السيارة إكس.تي6 التي تعمل بالبنزين. ورغم ذلك تظل السيارة فيستيك صغيرة مقارنة بالسيارة إيسكاليد آي.كيو، التي يصل طولها إلى 224.3 بوصة. ويصل طول قاعدة العجلات 121.8 بوصة، والعرض الكلي للسيارة 79.8 بوصة.

وتعتزم كاديلاك توفير السيارة فيستيك في ثلاث فئات لاكشري وسبورت بريميوم لاكشري في البداية على أن تطرح الفئة الرابعة في وقت لاحق. وسيكون نظام الدفع الرباعي قياسيا في الفئات الأربع إلى جانب محرك مزدوج بقوة 615 حصانا وعزم شدته 649 رطلا لكل قدم معكب.

وتستطيع السيارة بحسب تقديرات كاديلاك الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية، عند تشغيلها على وضع فيلوسيتي ماكس. ويصل مدى البطارية الخاصة بالسيارة إلى 300 ميل بحسب الشركة، في حين لم تحصل على شهادة من إدارة الحماية البيئية الأمريكية بهذا المدى.

ومن المتوقع بدء إنتاج السيارة فيستيك 2026 في أوائل 2025، على أن تبدأ ببيع فئات لاكشري وسبورت وبريميوم لاكشري . وسيتم إضافة الفئة الرابعة بلاتنيوم في وقت لاحق. وسيبدأ سعر البيع من 78.790 دولارا (ثلاثة ملايين و800 ألف جنيه مصري) تقريبًا لفئة لاكشري.