بعد زيادتها 100 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2025 الجديدة

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، طرح موديل 2025 من سبورتاج الجديدة التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بزيادة 100 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2025 من 1,889,900 جنيه للفئة الأولى، و2,019,900 جنيه للفئة الثانية، و2,149,900 جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد 2,259,900 جنيه، و2,389,900 للفئة الخامسة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لكيا سبورتاج الجديدة بمصر:

أداء المحرك

يعتمد الجيل الجديد من سبورتاج على محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 180 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم 265 نيوتن.متر، عند 4500 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي للعجلات، وخزان وقود سعة 54 لتر.

الأبعاد

تأتي كيا سبورتاج الجديدة بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم، وقاعدة عجلات 2680 مم، وخلوص أرضي 170 مم، وسعة صندوق الأمتعة 591 لتر وتصل إلى 1780 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

التجهيزات الخارجية

تأتي كيا سبورتاج الجديدة بمصابيح أمامية ليد LED، بخاصية الإضاءة النهارية LED، وحساسات إضاءة، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بشريط LED، أو مصابيح خلفية LED بالكامل، وجنوط رياضية مقاس 17 أو 19 بوصة، ومرايات بطي كهربائي مزودة بإشارات جانبية، وعوارض تحميل للسقف.

الأمان

تضم عوامل أمان كيا سبورتاج الجديدة 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ونظام اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام التوازن عند المرتفعات HAC، ونظام التوازن عند المنحدرات DBC، ونظام دعم الفرامل BAS، نظام ثبات المقطورة TSA، وتحذير النقطة العمياء BCW، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

المقصورة

تتوفر مقصورة كيا سبورتاج الجديدة بمكيف هواء يدوي أو أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، وفتحة سقف بانوراماية، وزجاج جانبي وخلفي ملون، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات مزودة ببدالات لناقل الحركة.

بالإضافة إلى شاشة عدادات ديجتال صغيرة، وشاشة 8 بوصة وسطية، أو شاشة مقاس 12.3 بوصة منحنية، وبلوتوث وUSB وراديو و6 مكبرات للصوت، بينما يدعم النظام آبل كار بلاي واندرويد اوتو.

وإضاءة محيطية متعددة الألوان، ومرآة ذاتية التعتيم، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة.

ومقاعد قماش أو جلد مع قماش أو جلد مع ألكانتارا، مزودة بخاصية التبريد والتدفئة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية عن بعُد.

وناقل حركة إلكتروني، وزر تشغيل وإيقاف المحرك وإمكانية تشغيل المحرك عن بعد، ومثبت سرعة، وفرامل يد إلكترونية مع نظام تعليق تلقائي.

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