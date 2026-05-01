أمستردام - (د ب أ):

أعلنت شركة ستيلانتيس الأوروبية للسيارات، أمس الخميس، إنها عادت إلى تحقيق الأرباح ثانيًة في الربع الأول من العام الجاري بعد خسارة كبيرة من المليارات في العام الماضي.

وتمتلك الشركة علامات تجارية تشمل سيترون وبيجو وفيات وكرايسلر وألفا روميو.

ارتفاع إيرادات ستيلانتيس

وقالت المجموعة إن إيراداتها العالمية ارتفعت بواقع 6 % لتصل إلى 38.1 مليار يورو أي ما يعادل 44.5 مليار دولار، مع تحقيق ربح صغير على أساس ربع سنوي بلغ 377 مليون يورو، مقارنة بخسارة 387 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

فقرة بمبيعات ستيلانتيس

وقفزت المبيعات في الشركة التي تتخذ من هولندا مقرًا لها بواقع 11 % لتصل إلى 1.365 مليون سيارة.

خسائر العام الماضي

وسجلت الشركة العام الماضي خسارة بقيمة 22.3 مليار يورو جراء شطب استثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

