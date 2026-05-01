إعلان

ستيلانتيس تفاجئ الجميع وتعود للربح بعد انهيار ملياري العام الماضي

كتب : مصراوي

11:56 ص 01/05/2026 تعديل في 11:57 ص

شركة ستيلانتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت شركة ستيلانتيس الأوروبية للسيارات، أمس الخميس، إنها عادت إلى تحقيق الأرباح ثانيًة في الربع الأول من العام الجاري بعد خسارة كبيرة من المليارات في العام الماضي.

وتمتلك الشركة علامات تجارية تشمل سيترون وبيجو وفيات وكرايسلر وألفا روميو.

ارتفاع إيرادات ستيلانتيس

وقالت المجموعة إن إيراداتها العالمية ارتفعت بواقع 6 % لتصل إلى 38.1 مليار يورو أي ما يعادل 44.5 مليار دولار، مع تحقيق ربح صغير على أساس ربع سنوي بلغ 377 مليون يورو، مقارنة بخسارة 387 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

فقرة بمبيعات ستيلانتيس

وقفزت المبيعات في الشركة التي تتخذ من هولندا مقرًا لها بواقع 11 % لتصل إلى 1.365 مليون سيارة.

خسائر العام الماضي

وسجلت الشركة العام الماضي خسارة بقيمة 22.3 مليار يورو جراء شطب استثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة جوية في تكساس.. مصرع 5 أمريكيين إثر تحطم طائرة صغيرة
شئون عربية و دولية

كارثة جوية في تكساس.. مصرع 5 أمريكيين إثر تحطم طائرة صغيرة
انفراجة في الأفق.. باكستان تنقل ردًا إيرانيًا "مُعدّلًا" إلى أمريكا لإنهاء
شئون عربية و دولية

انفراجة في الأفق.. باكستان تنقل ردًا إيرانيًا "مُعدّلًا" إلى أمريكا لإنهاء
القمة 132 تحمل مفارقة غريبة.. انسحابات الأهلي والزمالك تسبق مواجهة الليلة
رياضة محلية

القمة 132 تحمل مفارقة غريبة.. انسحابات الأهلي والزمالك تسبق مواجهة الليلة
أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
رياضة محلية

أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
10 صور ساحرة لـ أشهر جميلات برج الحمل
علاقات

10 صور ساحرة لـ أشهر جميلات برج الحمل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري