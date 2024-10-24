"أوروبي .Vs محلي"| بفارق 44 ألف جنيه تشتري هيونداي أكسنت RB أم رينو تاليانت

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

تتشابه السيارة رينو تاليانت مع منافستها هيونداي أكسنت RB بصورة كبيرة في المواصفات والتسعير، إذ أن الفارق بينهما 44 آلاف جنيه، ما يجعل بعض المقبلين على الشراء في حيرة بسبب التقارب بينهما.

ولكن مع وضع السيارتين رينو تاليانت وهيونداي أكسنت RB الجديدتين في مواجهة مباشرة، يتعرف المقبلين على الشراء عن مواصفات وأسعار السيارتين الأوروبية والمجمعة محليًا عن قرب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين رينو تاليانت وهيونداي أكسنت RB بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

المحرك والأداء

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، عند 6300 لفة في الدقيقة، وعزم 156 نيوتن.متر عند 4200 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وخزان وقود سعة 43 لتر.

تأتي رینو تالیانت الجديدة بمحرك تربو سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

الأبعاد المساحات

يبلغ طول أكسنت rb نحو 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تتوفر تالیانت سيدان بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان.

تجهيزات الأمان

تضم وسائل أمان أكسنت RB وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن خلفية.

الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزات الأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع إنغلاق الفراملABS ، برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.

التجهيزات والكماليات

مقصورة هيونداي أكسنت RB مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وراديو، وبلوتوث، و4 مكبرات للصوت، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وUSB، وAUX، ومثبت سرعة.

تأتي تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس 4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

الأسعار والفئات

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محليًا بأسعار رسمية تبدأ من 755.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 785.000 جنيه، والفئة الثالثة 825.000 جنيه، والفئة الرابعة 845.000 جنيه، والفئة الخامسة 880.000 جنيه.

تأتي سيارة رينو الجديدة بفئتین من التجھیزات بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 899 ألف جنيه.

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