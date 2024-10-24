للمبتدئين.. سوزوكي بالينو 2020 هاتشباك لا تتجاوز 750 ألف جنيه

كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

يعد سوق المستعمل اليوم وجهة العديد من المقبلين على شراء سيارة مستعملة كسر زيرو بالسوق المصري، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات الجديدة نتيجة أزمة الاستيراد.

وتعد سوزوكي بالينو هاتشباك موديل 2020 واحدة من الطرازات الاقتصادية التي تباع بأسعار مناسبة، وتناسب الفئة الأكثر من الشباب والبنات المبتدئين في القيادة.

يمكن شراء بالينو 2020 عن طريق مواقع البيع المتخصصة بمتوسط سعري 720 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

تعتمد سوزوكي بالينو الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وبفضل محركها تستطيع سيارة سوزوكي الانطلاق من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في غضون 11.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 170 كم/س.

يبلغ طول السيارة الإجمالي 3.995 ملم، وعرضها 1.745 ملم، وارتفعها 2.520 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 120 ملم، وتتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 355 لتر مكعب.

تمتلك السيارة باقة من مواصفات الأمان والسلامة، أبرزها وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS المانعة للانزلاق و برنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومساعد الفرامل BA وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال وغيرها.

أما وسائل الراحة والرفاهية، فالمقصورة مزودة بتكييف أوتوماتيك وتحكم بالصوت والرد على الهاتف من عجلة القيادة ومدخل USB ومدخل AUX ونظام صوتي ومشغل CD وMP3، فضلًا عن مدخل 12V أمامي فقط وإمكانية عرض درجة الحرارة والتحكم بالسرعة.

اقرأ أيضًا:

هوندا تستدعي أكثر من 720 ألف سيارة بسبب خطر قاتل.. ما السبب؟

لمالكي "هيونداي فيرنا".. متوسط أسعار فتلر الهواء موديلات 2003 حتى 2018

ليس الفقراء فقط.. أغنياء أمريكا يتجهون نحو السيارات الرخيصة - تحقيق