زيادة أسعار جميع سيارات GAC الفاخرة بمصر حتى 30 ألف جنيه

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، ارتفاع أسعار جميع سيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي بنسب تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.

وتعد الزيادة المعلنة من الوكيل المحلي والتي يبدأ تطبيقها من 24 أكتوبر الجاري، تعد الثالثة في أقل من شهرين حيث ارتفعت أسعار عدد من الطرازات مرتين في سبتمبر الماضي.

GAC إمباو

ارتفعت أسعار GAC أمباو موديل 2024 20 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و120 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر مليون 270 ألف جنيه والفئة الثالثة ميلون 380 ألف جنيه.

GAC إيمكو

ارتفعت أسعار جي إيه سي إيمكو موديل 2024 التي لم تشهد زيادات خلال سبتمبر بقيمة 30 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و 300 ألف جنيه، الفئة الثانية سعرها الرسمي مليون و410 ألف جنيه الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا تقدم بسعر مليون و525 ألف جنيه.

GAC GS4

ارتفع سعار جي إيه سي GS4 التي لم تصب بزيادات سبتمبر الثنائية بواقع 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و190 ألف جنيه، الفئة الثانية تقدم مقابل مليون و270 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل مليون و340 ألف جنيه.

GAC إم زوم

ارتفعت أسعار جي إيه سي إم زووم بقيمة 20 ألف جنيه وأصبحت تبدأ من مليون و150 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و210 ألف جنيه للثانية، ومليون و310 ألف جنيه للثالثة، ومليون 420 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

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