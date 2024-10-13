بمليون 325 ألف جنيه.. رينو تطلق سيارتها R5 الجديدة

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باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن إطلاق أيقونتها الكهربائية R5 الجديدة نظير سعر يبدأ من 25 ألف يورو أي مايعادل مليون 325 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الكهربائية R5 رباعية الأبواب تأتي بطول 92ر3 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 326 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة R5 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 70 كيلووات/95 حصان أو 90 كيلووات/120 حصان أو 110 كيلووات/150 حصان.

وتتوفر للسيارة الكهربائية R5 الجديدة بطارية سعة 40 أو 52 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 410 كلم.