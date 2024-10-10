إعلان

استدعاء عاجل لأكثر من 600 ألف سيارة كورية لمخاطر تتعلق بالسلامة

12:53 م الخميس 10 أكتوبر 2024

استدعاء سيارات بسبب قطع معيبة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سول - (د ب أ):

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن شركة هيونداي موتور وشركتين أخريين لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 600 ألف مركبة طوعا بسبب مكونات معيبة.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن الشركات الثلاث، بما في ذلك كيا كورب وجنرال موتورز كوريا، ستستدعي إجمالي 607 آلاف و502 وحدة من 10 طرازات مختلفة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتشمل المشكلات التي دفعت إلى الاستدعاء وجود خطأ في تصميم وحدة التحكم في الوسادة الهوائية في 312 ألفا و744 وحدة من طرازين لهيونداي، بما في ذلك سيارة سوناتا سيدان، و285 ألفا و327 وحدة من طرازين لشركة كيا، بما في ذلك طراز فورتي.

كما أن 8 آلاف و592 وحدة من طراز (إي في 9) من كيا تخضع للاستدعاء بسبب خطأ برمجي في نظام المكابح الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع 839 مركبة من ثلاثة طرازات، بما في ذلك إسكاليد، المستوردة والمباعة من قبل جنرال موتورز كوريا، لتدابير تصحيحية أيضا بسبب خطأ برمجي في نظام المكابح الإلكتروني.

هيونداي كيا استدعاء سيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد طرحها بمصر لأول مرة.. أبرز منافسي هافال جوليون برو الجديدة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)