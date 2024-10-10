استدعاء عاجل لأكثر من 600 ألف سيارة كورية لمخاطر تتعلق بالسلامة

سول - (د ب أ):

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن شركة هيونداي موتور وشركتين أخريين لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 600 ألف مركبة طوعا بسبب مكونات معيبة.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن الشركات الثلاث، بما في ذلك كيا كورب وجنرال موتورز كوريا، ستستدعي إجمالي 607 آلاف و502 وحدة من 10 طرازات مختلفة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتشمل المشكلات التي دفعت إلى الاستدعاء وجود خطأ في تصميم وحدة التحكم في الوسادة الهوائية في 312 ألفا و744 وحدة من طرازين لهيونداي، بما في ذلك سيارة سوناتا سيدان، و285 ألفا و327 وحدة من طرازين لشركة كيا، بما في ذلك طراز فورتي.

كما أن 8 آلاف و592 وحدة من طراز (إي في 9) من كيا تخضع للاستدعاء بسبب خطأ برمجي في نظام المكابح الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع 839 مركبة من ثلاثة طرازات، بما في ذلك إسكاليد، المستوردة والمباعة من قبل جنرال موتورز كوريا، لتدابير تصحيحية أيضا بسبب خطأ برمجي في نظام المكابح الإلكتروني.