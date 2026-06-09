أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، الأهلي نادٍ كبير لا يتعثر كثيرًا، ورغم أن الموسم كان صعبًا منذ بدايته، فإنه أنهى المنافسات بصورة جيدة، الأهلي قد يمرض، لكنه لا يموت، وسيعود أقوى مما كان".

أعادت الفنانة غادة عادل ملف حقن التخسيس إلى دائرة الضوء مجددًا، بعدما تحدثت عن تجربتها مع فقدان الوزن والتحديات الصحية والنفسية التي مرت بها، لتنضم إلى قائمة من نجوم الفن الذين كشفوا تفاصيل استخدامهم للحقن المخصصة لعلاج السكري والسمنة، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر الحلول شيوعًا لإنقاص الوزن.

وخلال الفترة الماضية، اتجه عدد من الفنانين والمشاهير إلى وسائل علاجية سريعة للتخلص من الوزن الزائد، بعيدًا عن الأنظمة الغذائية الصارمة أو ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة، في محاولة للوصول إلى القوام المثالي بأقصر الطرق.

ونستعرض في التقرير التالي نجوم خضعوا لحقن التخسيس "مونجارو" قبل الفنانة غادة عادل:

عمر كمال

تحدث المطرب عمر كمال عن التغير الكبير الذي طرأ على وزنه خلال الفترة الأخيرة، كاشفًا كواليس رحلته في إنقاص الوزن، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وأكد عمر كمال استخدامه لحقن التخسيس، قائلًا: "آه طبعًا أخدت مونجارو وعملت نحت من 3 سنين وبقيت كويس، بس أنا بنصح الناس اللي بتشوفني لأني جربت ده وجربت ده".

وتابع: "مونجارو سحر، وباخد أعلى تركيز مع نفسي من غير تحاليل، ولازم اللي ياخدها يتابع مع دكتور. كل أسبوع باخد مونجارو بدون استشارة طبيب".

غادة عادل

استعادت الفنانة غادة عادل ذكريات فترة صعبة مرت بها على المستوى الصحي، موضحة أنها عانت من الاكتئاب حيث انعكست بشكل مباشر على وزنها، قبل أن تبدأ رحلة استعادة لياقتها وتوازنها من جديد.

وخلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أوضحت غادة أنها عانت من نوبات اكتئاب دفعتها للإفراط في تناول الطعام بمختلف أنواعه، ما تسبب في زيادة وزنها بشكل ملحوظ ووصوله إلى نحو 77 كيلوجرامًا، وهو ما أثر على حالتها النفسية لفترة من الوقت.

وأضافت أنها تلقت نصائح من بعض المقربين بالاستعانة بحقن التخسيس "المونجارو"، لكنها لم تتخذ القرار بشكل متسرع، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات أكدت إمكانية استخدامها للحقن، لتبدأ بعدها رحلة فقدان الوزن تحت إشراف طبي، بالتزامن مع ممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بنظام غذائي صحي يعتمد على كميات محدودة من الطعام.

خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن مروره بأزمة صحية حادة نتيجة لجوئه إلى حقن التخسيس في محاولة لتسريع عملية فقدان الوزن، مؤكدًا أن التجربة تسببت له في متاعب صحية كبيرة.

وقال الصاوي خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "أنا خسيت 20 كيلو ولسه 20 كمان، وعايز أحذر الناس أنا أخدت الحقن "مانجارو" حصلي كارثة بعد 3 أو 4 شهور كنت تمام وز الفل".

وأضاف أن حقنة منهم أدت إلى توقف الجهاز الهضمي وذهب للمستشفى لتلقي.

إلهام شاهين

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن معاناتها الصحية بعد استخدام وسائل مختلفة للتخسيس، من بينها الحقن والأقراص وأجهزة حرق الدهون وشد الجسم، بحثًا عن نتائج سريعة في إنقاص الوزن.

وأضافت إلهام شاهين، في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090: "أنا جربت كل الأشياء للتخسيس بعملها كلها، حقن التخسيس مش صح عشان محدش يقول بنقلدك متقلدونيش مش صح".



هند عبدالحليم

روت الفنانة هند عبدالحليم تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها بسبب استخدام حقن التخسيس، مشيرة إلى أن الأمر تطور إلى إصابتها بمشكلة في المعدة، ما استدعى متابعة طبية مكثفة.

وقالت هند في مقطع فيديو، نشرته عبر موقع "انستجرام": "مساء الخير، أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني، وكانت بتحاول تكلمني وتوصلي، بعتذر جدًا لو مكنتش قادرة أرد طول فترة التعب اللي كنت فيه، شكرًا بجد من كل قلبي لكل حد دعالي أو سأل عليا، الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبتحسن".

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