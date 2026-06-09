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كشفت السيناريست إنجي علاء عن صور جديدة من كواليس حضورها حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة الذي أقيم منذ أيام وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

نشرت إنجي علاء الصور عبر حسابها على "انستجرام"، إذ ظهرت مرتدية فستان أحمر ساحر وأنيق خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة وعدد من المدعويين، وهنأت إنجي علاء العروسين وكتبت على الصور: "مبروك الجميلة لاميا وعماد وعقبال أولادكم".

حضور كبير لنجوم الفن والإعلام في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام هم الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي، الإعلامية هالة سرحان، النائبة صبورة والدة المخرج محمد سامي، الفنان هاني رمزي، الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

اخر مشاركات إنجي علاء كسيناريست

كانت آخر مشاركات إنجي علاء كسيناريست بمسلسل "كوفيد-25" عام 2021.

تدور أحداث المسلسل عام 2025، حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال.

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