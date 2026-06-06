كارولين عزمي في الكاتدرائية وأسيل عمران في سويسرا..لقطات لنجوم الفن خلال

كشف الطبيب المتابع للحالة الصحية للفنان سامح صفوت" نجل ونيس بطولة النجم محمد صبحي"، عن آخر التطورات بعد تدهورها خلال الفترة الماضية ودخوله العناية المركزة.

نشرت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت على "فيسبوك" مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان سامح صفوت وهو على فراش المرض، وبجانبه الدكتور المتابع لحالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت

وعن تطورات الحالة الصحية قال الطبيب: "كنت حابب اطمنكم على أستاذ سامح، اول ما وصل عندنا المستشفى كان بيشتكي من ألم جامد في الصدر وألم أسفل البطن،وبرضه كان جاي بارتفاع في السكر ودرجة الحرارة، ولما عملنا الإشاعات والفحوصات اللازمة لقينا عنده ذبحة صدرية والتهاب في مجرى البول وده كان حاجة كبيرة ويقترب للتسمم لكن الحمد لله دخلناه العناية المركزة، وبفضل الله والرعاية الطبية قدر انه يتعافى من كل ده، ودخلناه حاليا في غرفة وان شاء الله يقوم بالسلامة ويكمل علاجه في البيت

وتابع: "والنصيحة اللي عايز اقولهالك، عاوزين نبطل انفعال، ومناخدش الحاجة على أعصابنا".

سامح صفوت يكشف عن تعرضه لوعكة صحية ويطلب من جمهوره الدعاء

كشف الفنان سامح صفوت أحد نجوم مسلسل "يوميات ونيس" عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مؤخرا، أوضح تفاصيلها عبر منشور على حسابه "فيسبوك".

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت: "رجاء يا جماعة الأستاذ سامح صفوت تعبان جدا جدا من بعد صلاة العيد، أطلب منكم الدعاء له بظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يرفع عنه هذه الشدة وهذا البلاء".

وتابع: "أن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل الله به ملكاً يقول آمين ولك بمثله، محبتكم ودعواتكم هي أكبر دافع له لتجاوز هذه المحنة، فدعوة الغريب مستجابة، تذكروه بالدعاء وجمعة مباركة".

سامح صفوت يشارك محمد إمام بطولة مسلسل "الكينج" في رمضان 2026

كانت آخر مشاركات سامح صفوت الفنية بظهوره كضيف شرف في مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار الدراما الشعبية، إذ يواجه صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاعو، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يحتفل بتخطى"7dogs" إيرادات 12 مليون دولار في 9 أيام





بعد تصدره التريند.. ماذا قالت ماجدة خيرالله عن مسلسل"ورد على فل وياسمين"؟



