قُبلة في الهواء.. عمرو دياب يستقبل باسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد

كارولين عزمي في الكاتدرائية وأسيل عمران في سويسرا..لقطات لنجوم الفن خلال

تصوير- هاني رجب:

أشعل النجم عمرو دياب حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة الذي أقيم مساء الجمعة بحضور كوكبة من ألمع نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال.

وفور صعوده على المسرح، حرص عمرو دياب على تهنئة العروسين والفنان عماد زيادة على زفاف ابنة شقيقه، وبدأ في تقديم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور ورقص العروسة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام هم الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي، الإعلامية هالة سرحان، النائبة صبورة والدة المخرج محمد سامي، الفنان هاني رمزي، الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

عمرو دياب مع تركي آل الشيخ في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

حضر النجم عمرو دياب العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs"، وكان في استقباله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

رحب تركي آل الشيخ بالنجم عمرو دياب فور وصوله على البينك كاربت والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية احتفالا بعرض الفيلم في السينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى.

عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل، وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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