شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية في تركيا، برفقة شقيقتيها فرح ونور الزاهد.

ونشرت هنا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات متنوعة جمعت بين الكاجوال والأناقة، إذ ارتدت في إحدى الإطلالات شورت جينز نسقت معه جاكيت باللون البيج، بينما ظهرت في إطلالة أخرى بـ"كروب توب" وبنطلون جينز، كما ارتدت فستان قصير باللونين الأسود والأبيض.

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "هنونة السكر"، "قمرات"، "نورتي تركيا"، "إيه الجمال ده"، "عظمة على عظمة"، "أجمل واحدة في البنات"، "ياختي سكر".

هنا الزاهد في مهرجان كان السينمائي

وكانت هنا الزاهد قد خطفت الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بعدما ظهرت بأكثر من إطلالة أنيقة حازت إعجاب جمهورها.

وظهرت خلال المهرجان بفستان قصير باللون الأزرق الفاتح "البيبي بلو"، كما ارتدت "جامبسوت" أسود كلاسيكي دون أكمام، وشاركت جمهورها أيضًا صورة بفستان أحمر قصير لفت الأنظار.

آخر ظهور لـ هنا الزاهد

وكان آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم 7 Dogs.

وعلقت هنا على مشاركتها في الفيلم قائلة: "هناك مشاريع تشعرك حقًا بأن التاريخ يُصنع، فخورة جدًا إني جزء من فيلم 7 Dogs، إن ضخامة العمل ورؤيته والطاقة الموجودة وراء كل تفصيلة فيه، كلها أمور لم نشاهدها من قبل في المنطقة".

وأضافت: "هذا الفيلم بالنسبة لي أكثر من مجرد فيلم، هو بمثابة خطوة للأمام في تاريخ السينما بالشرق الأوسط، وفخورة ومتحمسة أن أكون جزءًا من هذه الرحلة".

