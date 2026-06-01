كشف المطرب أحمد سعد عن البوستر الرسمي لألبومه الغنائي الجديد "الفرفوش"، المقرر طرحه على منصات الموسيقى المختلفة الأيام القادمة.

ونشر أحمد سعد البوستر عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي ظهر فيها بشكل مختلف، وغير تقليدي.

تفاصيل بوستر أحمد سعد

وظهر أحمد سعد في جسد رضيع صغير بذقن طويلة، مرتديًا ملابس للأطفال ويجلس داخل سريره في غرفة نوم للأطفال الصغار، مع ملامح مرحة تعكس طبيعة الألبوم الذي يبدو أنه يتسم بالطابع الترفيهي.

ومن المقرر طرح الألبوم، يوم الأربعاء المقبل 3 يونيو، بهذا الشكل:

الساعة 5 مساء: أغنية "كوتي"

الساعة 6 مساء: "خبر عاجل – جوزها"

الساعة 7 مساء: "أوبا – ورد"

أعمال أحمد سعد الفنية الجديدة

يستعد الفنان أحمد سعد لإطلاق واحدة من أضخم جولاته الغنائية في أمريكا الشمالية، تزامنًا مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن تشمل الجولة عددًا من المدن الكبرى، حيث يقدم سعد باقة من أشهر أغانيه إلى جانب أحدث أعماله، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، خاصة من الجاليات العربية.

