علق المخرج الكبير يسري نصر الله على تصريح منسوب لعميدة كلية حقوق بإحدى الجامعات، قالت خلاله إن المسرح والتمثيل حرام وأثارت بسببه لغطا كبيرا.

ورد يسري نصر الله عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "تصريح عميدة كلية الحقوق في واحدة من الجامعات بأن المسرح والتمثيل حرام، لو الكلام ده طلع من حد تاني، كان ممكن أقول أهو رأي وخلاص، بس لما يطلع من حد مسئول عن تعليم أجيال من القانونيين يبقى فيه قلق من نوع تاني خالص. قلق على الأمن القومي".

يسري نصرالله في مهرجان مالمو للسينما العربية

حضر المخرج يسري نصرالله فعاليات حفل افتتاح مهرجان مالمو السينمائي الذي أقيم بشهر أبريل الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما المصرية، منهم الفنان أحمد السعدني والفنانة مايان السيد والفنان عمر رزيق.

آخر مشاركات يسري نصر الله الفنية

كانت آخر مشاركات المخرج يسري نصرالله من خلال مسلسل "منورة بأهلها" عام 2022.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق حول آدم الذي يتم تكليفه بالتحقيق في جريمة قتل انتقامية لرجل مجهول، ويكشف الحقيقة من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزله.

