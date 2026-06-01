تصدرت الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحديثها عن تفاصيل علاقتها بزوجها أحمد تيمور، وإصابتها بتسمم في المعدة وإجرائها عملية جراحية.

والحدث الأبرز في هذا اللقاء هو حديثها عن علاقتها بالنجم تامر حسني، وكيف ساعدها في تجاوز محنتها في وفاة والدتها الفترة الماضية وغيرها من الأزمات التي مرت بها.

وكانت مي عز الدين قالت خلال اللقاء: "تامر هو اللي قام بمراسم ماما، أنا مكنتش بقف، أنا كنت بقع، وفي فترة تعبي تامر جالي على طول المستشفى، ودي تصرفات طالعة من قلبه".

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأعمال الفنية التي جمعت الثنائي السنوات الماضية.

فيلم عمر وسلمى (2007)

شهد عام 2007 انطلاقة أول تعاون سينمائي بين تامر حسني ومي عز الدين من خلال فيلم "عمر وسلم"ى، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.

شارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني ومي عز الدين، كل من عزت أبو عوف، ميس حمدان، مروة عبد المنعم، رامي وحيد، محمد سليمان، ثريا إبراهيم، ومصطفى هريدي. الفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.

فيلم عمر وسلمى 2 (2009)

تنتقل الأحداث إلى مرحلة ما بعد الزواج، حيث يعيش عمر وسلمى حياة أسرية بعد إنجابهما توأم، لكن سرعان ما تتصاعد الخلافات بينهما بسبب ضغوط الحياة اليومية.

ضم الفيلم نفس الثنائي تامر حسني ومي عز الدين، بمشاركة عزت أبو عوف، نهلة زكي، ميريهان حسين، ملك أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، مروة عبد المنعم، ومجدي بدر. العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد البدري.

فيلم عمر وسلمى 3 (2012)

يستكمل الجزء الثالث رحلة عمر وسلمى مع تصاعد الأزمات بينهما، حيث يواصل عمر تصرفاته الطائشة ويقرر احتراف الغناء الشعبي، الأمر الذي ترفضه سلمى فتطلب الطلاق.

شارك في البطولة تامر حسني ومي عز الدين، إلى جانب عزت أبو عوف، عبد الله مشرف، حسام الحسيني، لاميتا فرانجيه، أحمد التهامي، ليلى أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر. الفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد سامي.

فيلم الفلوس (2019)

ظهرت مي عز الدين كضيفة شرف في فيلم الفلوس، الذي يدور في إطار تشويقي حول سيف، النصاب المحترف الذي تستعين به فتاة ثرية تُدعى حلا الفنانة زينة لاستعادة أموالها من محتال آخر.

الفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، وعائشة بن أحمد، مع ظهور خاص لمي عز الدين. العمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

مسلسل آدم

يتناول مسلسل آدم قصة شاب بسيط ينتمي لبيئة شعبية، تتغير حياته بشكل جذري بعد اتهام والده في قضية رشوة، ليصبح المسؤول الأول عن إعالة أسرته، ثم تتصاعد الأحداث بشكل مأساوي بعد تورطه في جريمة قتل دفاعًا عن النفس، ما يضعه في مواجهة مصير معقد.

مسلسل آدم من بطولة تامر حسني ومي عز الدين، بمشاركة ماجد المصري، أحمد زاهر، عفاف شعيب، دينا فؤاد، درة، إيناس عز الدين، حجاج عبد العظيم، محمود الجندي، وعبد الرحمن أبو زهرة. العمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

في ذكراها.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة لـ مارلين مونرو

يارا السكري تستعرض أناقتها بإطلالات مختلفة.. والجمهور:"فراولة"- صور



