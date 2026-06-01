قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، بعد إدانته باستدراج شاب والاعتداء عليه تحت تهديد السلاح، وسرقة متعلقاته، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، واحتجازه داخل مسكنه بمركز البداري.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 16444 لسنة 2025 جنايات البداري إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا من المجني عليه مصطفى ع. ك (18 عامًا)، المقيم بمركز ديروط، يتهم فيه ماهر أ. م (51 عامًا)، المقيم بمركز البداري، بارتكاب الواقعة.

استدراج المجني عليه بحجة توفير فرصة عمل

وأوضح المجني عليه أنه تعرّف على المتهم أثناء عمله بإحدى الكافتيريات بمركز ديروط، حيث ادعى امتلاكه قاعة أفراح، وعرض عليه فرصة عمل براتب شهري، فوافق على العرض وتوجه معه لاستكمال الاتفاق.

الاعتداء عليه تحت تهديد السلاح

وأضاف أنه فور وصوله إلى مسكن المتهم، فوجئ بإشهار سلاح ناري «بندقية آلية» في وجهه، حيث هدده وتعدى عليه تحت وطأة السلاح، ما اضطره إلى الامتثال خوفًا على حياته.

سرقة الهاتف وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

وأشار إلى أن المتهم استولى على هاتفه المحمول، وأجبره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، قبل أن يحتجزه داخل المسكن حتى صباح اليوم التالي.

تحريات المباحث تؤكد صحة الواقعة

وأكدت تحريات معاون مباحث مركز البداري صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، إلى جانب ذخيرة حية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.