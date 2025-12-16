بعد مقتله هو وزوجته.. 20 صورة لـ روب راينر مع نجوم هوليوود

كتب- مروان الطيب:

فوجئ النجوم وصناع السينما في هوليوود، بخبر مقتل الممثل والمخرج الأمريكي روب راينز عن عمر ناهز الـ 78 عاما، في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، هو وزوجته ميشيل راينر، وتواصل الجهات الأمنية التحقيق من أجل الوصول إلى ملابسات الحادث.

ويعد روب راينر أحد أشهر نجوم هوليوود بفترة الستينيات وشارك بالعديد من الأعمال التلفزيونية كانت بدايتها بمسلسل "Man Hunt" عام 1961، مرورا بمسلسل الأبطال الخارقين "BatMan" عام 1967.

لينطلق بعدها في هوليوود وشارك بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية مع كبار النجوم منهم النجم العالمي توم كروز، النجم مايكل دوجلاس، النجم مورجان فريمان، النجم ليوناردو دي كابريو، النجم بيلي كريستال، والمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، النجمة جينيفر أنيستون، وآخرون.

وكانت آخر مشاركاته في الإخراج السينمائي بالفيلم الغنائي " Spinal Tap II: The End Continues" وعرض مطلع شهر سبتمبر الماضي، والذي شارك خلاله أيضا كممثل وكاتب سيناريو.

يشارك الراحل روب راينر في العملية الإنتاجية لفيلم الإثارة والتشويق " Wind River: Rising" المقرر عرضه بحلول عام 2026، وسط مجموعة من النجوم هم سكوت إيستوود، وجيسون كلارك.

