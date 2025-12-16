إعلان

بعد مقتله هو وزوجته.. 20 صورة لـ روب راينر مع نجوم هوليوود

كتب : مروان الطيب

08:55 م 16/12/2025
    الراحل روب راينر في فترة الشباب
    المخرج الأمريكي روب راينر
    النجم الراحل روب راينر
    بدايات الراحل روب راينر
    روب راينر مع النجم بروس ويليس
    الراحل روب راينر
    روب راينر مع النجم توم هانكس
    روب راينر مع توم كروز
    روب راينر مع جيمي لي كورتيس
    روب راينر مع النجم بيلي كريستال
    روب راينر مع زوجته ميشيل رينر
    المخرج والممثل الأمريكي الراحل روب راينر
    روب راينر مع مورجان فريمان وجاك نيكلسون
    روب راينر مع مورجان فريمان
    روب راينر مع نجمته في ممشى هوليوود
    روب راينر مع ووبي جولد بيرج
    روب راينر مع مايكل دوجلاس
    روب راينر
    روب راينر مع ليوناردو دي كابريو

كتب- مروان الطيب:

فوجئ النجوم وصناع السينما في هوليوود، بخبر مقتل الممثل والمخرج الأمريكي روب راينز عن عمر ناهز الـ 78 عاما، في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، هو وزوجته ميشيل راينر، وتواصل الجهات الأمنية التحقيق من أجل الوصول إلى ملابسات الحادث.

ويعد روب راينر أحد أشهر نجوم هوليوود بفترة الستينيات وشارك بالعديد من الأعمال التلفزيونية كانت بدايتها بمسلسل "Man Hunt" عام 1961، مرورا بمسلسل الأبطال الخارقين "BatMan" عام 1967.

لينطلق بعدها في هوليوود وشارك بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية مع كبار النجوم منهم النجم العالمي توم كروز، النجم مايكل دوجلاس، النجم مورجان فريمان، النجم ليوناردو دي كابريو، النجم بيلي كريستال، والمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، النجمة جينيفر أنيستون، وآخرون.

وكانت آخر مشاركاته في الإخراج السينمائي بالفيلم الغنائي " Spinal Tap II: The End Continues" وعرض مطلع شهر سبتمبر الماضي، والذي شارك خلاله أيضا كممثل وكاتب سيناريو.

يشارك الراحل روب راينر في العملية الإنتاجية لفيلم الإثارة والتشويق " Wind River: Rising" المقرر عرضه بحلول عام 2026، وسط مجموعة من النجوم هم سكوت إيستوود، وجيسون كلارك.

