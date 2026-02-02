تعرف على القائمة الكاملة لحفل توزيع جوائز جرامي

أقيم اليوم حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2026، في نسخته الـ 68 في لوس أنجلوس.

ويعد الحفل الحدث الموسيقي الأهم والأبرز في العالم، والذي يجمع كوكبة من نجوم وصناع الموسيقى العالمية.

مصراوي يرصد لكم القائمة الكاملة لحفل توزيع جوائز جرامي:

ألبوم العام: Debí Tirar Más Fotos — باد باني

أغنية العام:“Wildflower” — بيلي إيليش وفينياس

أفضل فنان/فنانة جديدة: أوليفيا دين

منتج العام: Cirkut

كاتب/كاتبة الأغاني للعام: Amy Allen

أفضل أداء بوب فردي:“Messy” — لولا يونج

أفضل أداء بوب ثنائي: “Defying Gravity” — سينثيا إريفو وأريانا جراندي

أفضل ألبوم غنائي بوب: Mayhem — ليدي جاجا

أفضل تسجيل رقص/إلكتروني:“End of Summer” — تيم إمبالا

أفضل تسجيل بوب راقص: ليدي جاجا \ Abracadabra

أفضل ألبوم رقص/موسيقى إلكترونية: EUSEXUA \ fka twigs

أفضل أداء راب: Chains & Whips” — كليبس بمشاركة كيندريك لامار وفاريل ويليامز

أفضل أداء راب لحني: luther” — كيندريك لامار وSZA

أفضل أغنية راب:“tv off” — كيندريك لامار

أفضل ألبوم راب:GNX — كيندريك لامار

أفضل أداء R&B :Folded — كيلاني

أفضل أداء R&B تقليدي:“VIBES DON'T LIE” — ليون توماس

أفضل أغنية R&B::“Folded” — كيلاني

أفضل ألبوم R&B معاصر/تقدّمي:BLOOM — Durand Berna

أفضل ألبوم R&B:Mutt — ليون توماس

أفضل أداء روك:“Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)” — يونجلد بمشاركة نونو بيتنكورت، فرانك بيلو، آدم واكمان وII

أفضل أداء ميتال:“Birds” — تيرنستايل

أفضل أغنية روك:“As Alive as You Need Me to Be” — Nine Inch Nails

أفضل ألبوم روك:Never Enough — تيرنستايل

البديل (ALTERNATIVE)

أفضل أداء موسيقى بديلة:“Alone” — ذا كيور

أفضل ألبوم موسيقى بديلة:Songs of a Lost World — ذا كيور

أفضل أداء كانتري فردي:“Bad As I Used to Be” — كريس ستابلتون

أفضل أداء كانتري ثنائي/جماعي:“Amen” — جيلي رول وشابوزي

أفضل أغنية كانتري:“Bitin' List” — تايلر شيلدرز

أفضل ألبوم كانتري تقليدي:Ain't in It for My Health — زاك توب

أفضل ألبوم كانتري معاصر:Beautifully Broken — جيلي رول

أفضل أغنية جذور أمريكية:“Ancient Light” — سارة جاروسز، إيفا أودونوفان وسارا واتكينز

أفضل أداء موسيقى الجذور الأمريكية:“Beautiful Strangers” — مافيس ستابلز

أفضل أداء أمريكانا:“Godspeed” — مافيس ستابلز

أفضل ألبوم أمريكانا:Big Money — جون باتيست

أفضل ألبوم بلوجراس:Highway Prayers — بيلي سترينجس

أفضل ألبوم بلوز تقليدي:بادي جاي — Ain't Done with the Blues

أفضل ألبوم بلوز معاصر:Preacher Kids — روبرت راندولف

أفضل ألبوم فولك:Wild and Clear and Blue – I'm With Her

أفضل ألبوم موسيقى جذور إقليمية:A Tribute to the King of Zydeco – Various Artists

أفضل أداء موسيقي عالمي:“Eoo” — باد باني

أفضل أداء موسيقى أفريقية:“Push 2 Start” — تايلا

أفضل ألبوم موسيقى عالمي:"Caetano e Bethânia Ao Vivo" — كايتانو فيلوسو وماريا بيتانيا

أفضل ألبوم بوب لاتيني:Cancionera — ناتاليا لافوركادي

أفضل ألبوم موسيقى حضرية لاتينية (Música Urbana):Debí Tirar Más Fotos — باد باني

أفضل ألبوم روك أو بديل لاتيني:Papota — Ca7riel & Paco Amoroso

أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية (Música Mexicana):Palabra de To's (Seca) — كارين ليون

أفضل ألبوم لاتيني استوائي:Raíces - غلوريا استيفان

أفضل أداء/أغنية جوسبل:Come Jesus Come" — سي سي واينانز بمشاركة شيرلي سيزر

أفضل أداء/أغنية موسيقى مسيحية معاصرة:“Hard Fought Hallelujah” — جيلي رول وبراندون ليك

أفضل ألبوم جوسبل:"Heart of Mine" — داريل وولز وبي جي مورتون

أفضل ألبوم موسيقى مسيحية معاصرة:"Coritos Vol. 1"

أفضل ألبوم جوسبل جذور (Roots Gospel):"I Will Not Be Moved — Live" — جوقة بروكلين تابيرناكل

الجاز (JAZZ)

أفضل أداء جاز:“Windows (Live)” — تشيك كوريا، كريستيان ماكبرايد وبراين بلايد

أفضل ألبوم غنائي جاز:Portrait — سامارا جوي

أفضل ألبوم جاز آلي:Southern Nights — سوليفان فورتنر بمشاركة بيتر واشنطن وماركوس جيلمور

أفضل ألبوم لفرقة جاز كبيرة:Without Further Ado, Vol 1 — الفرقة الكبيرة لكريستيان ماكبرايد

أفضل ألبوم جاز لاتيني:A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole —جونزالو روبالكابا، ياينر هورتا وجوي كالفيرو

العصر الجديد / الأمبينت / التراتيل (NEW AGE / AMBIENT / CHANT)

أفضل ألبوم عصر جديد أو أمبينت أو تراتيل:Nomadica —كارلا باتولو بمشاركة رباعي سكوركيو وتوناليتي

الآلات / التأليف الموسيقي (INSTRUMENTAL / COMPOSITION)

أفضل مؤلَّف موسيقي آلي: “First Snow” — ريمي لو بوف

أفضل توزيع موسيقي (آلي أو بدون آلات/A Cappella):"Super Mario Praise Break" — براين كارتر، تشارلي روزن وماثيو ويتاكر (موزّعون) — فرقة ذا 8-بت بيج باند

أفضل توزيع موسيقي (آلات وغناء):"Big Fish" — إيرين بينتلاج، سارا جازاريك، جوناي كيندريك، نيت سميث وأماندا تايلور (موزّعون) — نيت سميث بمشاركة ساجي

أفضل ألبوم تجميعي لموسيقى تصويرية لوسائط مرئية:Sinners — لودفيج جورانسون

أفضل موسيقى تصويرية (Score) لوسائط مرئية:Sinners — لودفيج جورانسون

أفضل أغنية مكتوبة لوسائط مرئية:“Golden” (من KPop Demon Hunters) — HUNTR/X ‏(إيجاي، أودري نونا، ري آمي)

أفضل ألبوم موسيقى للأطفال:"Harmony" — فيوتش وأورا في

أفضل ألبوم كوميدي:Your Friend, Nate Bargatze — نيت بارجاتزي

أفضل كتاب صوتي/سرد/تسجيل قصصي:Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama — الدالاي لاما

أفضل ألبوم شعر بالكلمة المنطوقة:Words For Days Vol. 1 — Mad Skillz

أفضل تصميم ألبوم (Recording Package):Tracks II: The Lost Albums — ميجان فولي وميشيل هولم، مخرجا فن (بروس سبرينجستين)

أفضل غلاف ألبوم:"CHROMAKOPIA" — تايلر أوكونما، مخرج فني (تايلر، ذا كرييتر)

أفضل ملاحظات ألبوم (Album Notes):Miles ’55: The Prestige Recordings" — آشلي كان، كاتب ملاحظات الألبوم (مايلز ديفيس)

أفضل ألبوم مُهندَس صوتيًا (غير كلاسيكي):"That Wasn’t A Dream" — جوزيف لورج وبليك ميلز، مهندسا صوت؛ باتريشيا سوليفان، مهندسة ماسترينج (بينو بالادينو، بليك ميلز)

أفضل ألبوم مُهندَس صوتيًا (كلاسيكي):"Cerrone: Don’t Look Down" — مايك تيرني، مهندس صوت؛ آلان سيلفرمان، مهندس ماسترينج

منتِجة العام (كلاسيكي):إيلين مارتون

أفضل أداء أوركسترالي:"Messiaen: Turangalîla-Symphonie" — أندريس نيلسونز، قائد أوركسترا (أوركسترا بوسطن السيمفونية)

أفضل تسجيل أوبرا:"Heggie: Intelligence"

أفضل أداء كورالي:Ortiz: Yanga

أفضل أداء موسيقى حجرة / فرقة صغيرة:"Dennehy: Land Of Winter" — آلان بيرسون وفرقة ألارم وِل ساوند

أفضل عازف منفرد كلاسيكي (آلي):"Shostakovich: The Cello Concertos"

أفضل ألبوم غنائي كلاسيكي منفرد:Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano

أفضل مجموعة كلاسيكية شاملة(Compendium):Ortiz: Yanga

أفضل مؤلَّف كلاسيكي معاصر:Ortiz: Dzonot

الفيديو الموسيقي / الفيلم (MUSIC VIDEO / FILM)

أفضل فيديو موسيقي:Anxiety — دويتشي

أفضل فيلم موسيقي:Music by John Williams — إخراج لوران بوزرو

الحِرَف والإنتاج المتخصص (SPECIALIZED CRAFT & PRODUCTION)

أفضل ألبوم صوتي (Immersive Audio)