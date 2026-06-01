لطيفة عن ألبومها الجديد: "فرحانة بيه وفيه أسامي أول مرة أتعاون معاهم"

كتب : هاني صابر

04:26 م 01/06/2026

المطربة لطيفة

كشفت المطربة لطيفة، عن مفاجآت في ألبومها الغنائي الجديد الذي تحضر له حاليا، مؤكدة أنها تتعاون فيه مع أسماء جديدة لأول مرة.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على إنستجرام: "محضرالكم مفاجآت مع حبايبي أنجح ناس لينا نجاحات كتير مع بعض.. وأسامي رائعة جديدة لأول مرة أتعاون معاهم .. ويا رب يا رب يعجبكم الألبوم الجديد زي ما أنا فرحانة بيه".

كانت لطيفة قد طرحت مؤخرا أغنية "سلمولي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهى من كلمات ابتسام يوسف، وألحان محمدي. كما طرحت أيضا قبلها أغنية "شكوى القلب" وهى من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان طلال.

