كشفت مجلة "Vogue Arabia" عن جلسة تصوير جديدة لنجمات فيلم الرعب والإثارة المرتقب "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم في 17 أبريل الجاري.

ونشرت "Vogue Arabia"، جلسة التصوير عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وتصدرتها بطلتي العمل النجمة مي قلماوي والفنانة مي الغيطي اللتان تتشاركان بطولة الفيلم، وظهرتا وسط أجواء ربيعية.

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد ثماني سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم جاك رينور، لايا كوستا، ماي قلماوي، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس

نشرت مي الغيطي صورا لها أثناء وجودها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كشفت خلالها عن اجتياح بوسترات الفيلم المدينة، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية مع أبطال الفيلم المنتظر وعلقت عبر حساباتها، قائلة: "مستعدين؟، احصلوا على تذاكركم الان، 17 أبريل حول العالم، ويعرض في مصر أولا يوم 16 أبريل".

