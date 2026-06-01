أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد مواقع وتجمعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار المواجهات المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

استهداف تجمعات عسكرية في كريات شمونة

قال حزب الله، في بيانات عاجلة، اليوم الإثنين، إنه استهدف أمس بصواريخ وقذائف مدفعية تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، دون الكشف عن حجم الخسائر الناتجة عن العملية.

هجوم على آليات وجنود في محيط بلدة دبين

أضاف الحزب، أنه نفذ هجوما باستخدام صواريخ وصفها بـ"النوعية"، واستهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين، مؤكدا أن العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات ميدانية نفذها خلال الساعات الماضية.

مسيّرة انقضاضية تستهدف آلية اتصالات إسرائيلية

وفي سياق متصل، كشف حزب الله، أنه استهداف آلية اتصالات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، بواسطة مسيّرة انقضاضية، مشيرا إلى أن العملية أصابت هدفها.

إصابة مباشرة في موقع العباد

كما أعلن الحزب، أنه استهدف بواسطة مسيّرة "أبابيل" الانقضاضية غرفة داخل موقع العباد على الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة للهدف المستهدف، وفق ما ورد في بيانه.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.