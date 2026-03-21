أشادت النجمة إلهام شاهين بمسلسل حكاية نرجس بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور، والذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، مؤكدة أنها استمتعت بمشاهدة العمل، وبأداء المشاركين فيه.

ماذا قالت إلهام شاهين عن ريهام عبدالغفور في "حكاية نرجس"؟

ونشرت إلهام صورة تجمعها بـ ريهام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت "استمتعت جدا جدا بمسلسل حكاية نرجس.. ريهام عبدالغفور فنانة من طراز خاص، لا تعتمد إلا على موهبتها واختياراتها الرائعة.. جبارة في شخصية نرجس. والحقيقة إن مستوى التمثيل عموما في هذا المسلسل عالي جدا: سماح أنور مبدعة ومتألقة جدا أيضا في مسلسل عرض وطلب، حمزة العيلي هايل.. دنيا ماهر وبسنت أبو باشا برافو، يوسف رأفت رائع".

وتابعت "كل العاملين في هذا العمل أمام ووراء الكاميرا رائعين، بقيادة مخرج متمكن من أدواته سامح علاء، والتأليف متميز جدا جدا كفكرة وكسيناريو، أحييكم جميعا وأحيي المنتج الواعي الذي يختار كل عناصر العمل الفني على أحسن مستوى، المنتج محمد مشيش قدمت لنا في رمضان أجمل الأعمال، في النصف الأول عين سحرية وفي النصف الثاني حكاية نرجس.. شكرا للفن الجميل.. وعيد سعيد عليكم".

قصة وأبطال مسلسل حكاية نرجس

عُرض مسلسل حكاية نرجس في النصف الثاني من شهر رمضان 2026، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية، سيناريو وحوار عمار صبري، إخراج سامح علاء، بطولة ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، سماح أنور، يوسف رأفت، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، دنيا ماهر.

يحكي المسلسل عن نرجس التي تسعى لإشباع غريزة الأمومة بأي طريقة، مهما كلفها الأمر من ثمن، رغم أنها عاقر لا تنجب، وتقوم بخطف أطفال تنسبهم لنفسها ولزوجها، كما تبدأ في خطف آخرين وبيعهم.

إلهام شاهين ومسلسل سيد الناس

كانت الفنانة إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025، ببطولة مسلسل سيد الناس للمخرج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

إيرادات أول أيام عيد الفطر.. فيلم برشامة في الصدارة و"إيجي بست" الثاني

رانيا فريد شوقي تحتفل بـ عيد الأم وتشارك الجمهور ذكرياتها مع والدتها