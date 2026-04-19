أحيت ميريت، ابنة الفنان الراحل صلاح السعدني، ذكرى وفاته التي توافق 19 أبريل 2024، برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



رسالة ميريت لوالدها صلاح السعدني



ونشرت ميريت صورًا أرشيفية لوالدها، وعلقت قائلة: "نحن لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه، ونرضى ونسلّم بقضاء الله، حتى نلتقي في الجنة حيث لا فقد ولا حزن ولا فراق، اللهم ارحم من كان بنا رحيماً، اللهم اكرم من كان معنا كريماً، اللهم أسعد من أسعدنا كثيراً".

عمدة الدراما المصرية



ويُذكر أن الفنان الراحل صلاح السعدني، الملقب بـ عمدة الدراما المصرية، ترك إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال أعماله التي جسّد فيها الشخصيات الشعبية والريفية بإتقان شديد.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الأرض"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء"، فيما تألق دراميًا في مسلسلات منها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، و"عمارة يعقوبيان".

