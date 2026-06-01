"إنتي حتة مني".. رسالة مؤثرة من تامر حسني لـ مي عز الدين

كتب : سهيلة أسامة

01:08 م 01/06/2026

تامر حسني ومي عز الدين

علق الفنان تامر حسني على تصريحات الفنانة مي عز الدين خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة "dmc"، والتي تحدثت خلالها عن دعمه الكبير لها في أصعب لحظات حياتها.

وكتب تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "يا مي إنتي عارفة غلاوتك عندي، وغلاوة مامتك الله يرحمها عندي كبيرة قد إيه، إحنا عشرة سنين صداقة وأخوة، وأكبر نجاحات، إنتي حتة مني يا مي، أختي اللي أمي مخلفتهاش".

وأضاف: "وجوزك تيمور ده من أرجل وأجدع الناس في الدنيا، واطمنت عليكي أول ما عرفته، حقيقي بني آدم راجل وبيحبك وأنا بحبه".

وكانت مي عز الدين قالت خلال اللقاء: "تامر هو اللي قام بمراسم ماما، أنا مكنتش بقف، أنا كنت بقع، وفي فترة تعبي تامر جالي على طول المستشفى، ودي تصرفات طالعة من قلبه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين الدرامية مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كل من آسر ياسين، دياب، أشرف عبدالباقي، دياب، غادة طلعت، سما إبراهيم، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا خلال عرضه.

