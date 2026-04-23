شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو مجمع خلال حضورها مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ورقصها بعيدي ميلاد الفنانة سماح أنور وسلوى محمد علي.

تعليق ليلى علوي على رقصها في عيد ميلاد سماح أنور بأسوان

ونشرت ليلى، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة ساحرة في سحر أسوان اللي عمره ما بيخلص.. ضحكنا من قلبنا، وغنينا، ورقصنا و احتفلنا بعيد ميلاد الجميلات سماح أنور وسلوى محمد علي، وكانت الفرحة مضاعفة مع قلوب مليانة حب وضحك وونس، الليلة دي رجعتلي ذكريات حلوة أوي".

ليلى علوي تتألق في افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة بدورته الـ 10

وكانت ليلى علوى، قد تألقت فى حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وتشهد النسخة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، نحو 65 فيلما من 33 دولة، حيث يضم المهرجان مسابقة الأفلام الطويلة، مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة الاتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى، إلى جانب مسابقة أفلام ذات أثر، مسابقة أفلام الجنوب، ومسابقة أفلام الورش التي يتنافس عليها صانعات وصناع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان في أسوان وأسيوط، كما تتضمن الدورة العاشرة برنامج سينما الأطفال المخصص لطلبة المدارس بمحافظة أسوان.

