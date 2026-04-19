أحيا الفنان أحمد صلاح السعدني ذكرى وفاة والده الفنان الراحل صلاح السعدني، التي توافق اليوم الأحد 19 أبريل.

أحمد السعدني برفقة والده صلاح السعدني

ونشر الفنان أحمد السعدني صورة أرشيفية نادرة تجمعه بوالده النجم الكبير صلاح السعدني عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

وطلب أحمد السعدني من الجمهور الدعاء له، وكتب: "أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبويا الغالي في ذكراه.. ألف رحمة ونور".

تفاعل نجوم الفن

ولاقى المنشور تفاعل عدد من نجوم الفن، حيث كتبت الفنانة لقاء الخميسي: "ألف رحمة ونور على الغالي الأستاذ صلاح السعدني"، وعلقت مايان السيد: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته"، فيما اكتفت سارة سلامة بوضع رمز القلب.

أبرز أعمال صلاح السعدني

ويُعد الفنان الراحل صلاح السعدني من أبرز نجوم الدراما المصرية، وقدم العديد من الأعمال المميزة، من بينها أفلام "الأرض"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "مدرستي الحسناء"، "أغنية على الممر".

إلى جانب مسلسلات "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، و"رجل في زمن العولمة"، و"الناس في كفر عسكر".

