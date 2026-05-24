إلهام شاهين تعلق على عدم إقامة جنازة رسمية للفنان هاني شاكر

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "الجديد" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، وتحدثت خلال اللقاء عن رحيل الفنان هاني شاكر، وكشفت تفاصيل زيارتها له أثناء فترة مرضه.

إلهام شاهين تتحدث عن هاني شاكر

وقالت إلهام شاهين: "إحنا عشرة عمر طويلة، وموت هاني شاكر ربنا كان ممهدلنا كتير أوي، في ناس بترحل فجأة وبتكون الصدمة صعبة جدا، لكن هاني كانت حالته الصحية بتتحسن وتتدهور أكثر من مرة، فكان فيه تمهيد للخبر، ورغم الحزن الكبير لكنه ماكنش مفاجأة".

وأضافت: "كنت بروح له المستشفى، لكن ماكنتش بشوفه، وكنت بروح علشان أقعد مع زوجته نهلة، لأن بينا صداقة وعشرة عمر طويلة، وكل مناسباتنا الحلوة والوحشة كنا مع بعض".

إلهام شاهين تعلق على عدم إقامة جنازة رسمية

وعلقت إلهام شاهين على عدم إقامة جنازة رسمية للفنان الراحل، قائلة: "الجنازات عندنا بقت صعبة السيطرة عليها، لأن أعداد الجمهور كبيرة جدًا، ومش هتقدر تمنع الناس من الحضور، وفي ناس بتيجي فعلًا لأنها حزينة، وناس تانية بتيجي بدافع الفضول، وده بيصعب السيطرة على الموقف".

كما تحدثت عن مطالبات إعلان الحداد الرسمي بعد وفاة هاني شاكر، وقالت: "إحنا الفنانين معلنين الحداد بينا وبين بعض، ومن وقت وفاة هاني شاكر كل الصور اللي بتتبعتلي الناس لابسة فيها أسود، وإحنا مش محتاجين قرار رسمي".

رحيل الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم 3 مايو 2026 بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات في فرنسا.

وترك هاني شاكر إرثًا فنيًا كبيرًا، بعد مسيرة حافلة بالأغاني والأعمال التي تعاون خلالها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين

اقرأ أيضًا:

نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلها في باريس (صور)

10 صور لـ أنغام على الريد كاربت في نزال الملاكمة الأسطوري بالأهرامات



