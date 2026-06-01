دعا حسن رداد، وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس وفد مصر الثلاثي، إلى اعتماد مشاركة فلسطين بمؤتمر العمل الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باسم المجموعة العربية، التي تضم 22 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ114 من مؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد الوزير، في كلمته أمام المؤتمر، أن القرار الخاص بالوضع القانوني لفلسطين داخل منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها سبق اعتماده خلال الدورة السابقة، بما يتيح لها المشاركة بصفة دولة مراقب غير عضو، مع منحها عددًا من الحقوق والامتيازات داخل اجتماعات المنظمة.

وأوضح أن مجلس إدارة المنظمة أوصى بتعليق بعض الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي للمؤتمر، بما يجعل المقترح المعروض أمام الأعضاء خلال الدورة الحالية قرارًا إجرائيًا لتنفيذ ما تم إقراره مسبقًا، داعيًا جميع الوفود إلى اعتماد القرار بالتوافق، بما يضمن حسن سير أعمال المؤتمر ويعزز من مشاركة دولة فلسطين وفق الحقوق التي أقرتها المنظمة.

جلسة افتتاحية حافلة

وشارك وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، حيث يترأس وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وشهدت الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر ونوابه، واعتماد تشكيل اللجان الدائمة والفنية، إلى جانب إقرار الترتيبات الإجرائية الخاصة بسير أعمال المؤتمر، الذي يناقش عددًا من أبرز قضايا ومستقبل العمل عالميًا.

الذكاء الاصطناعي والعمل اللائق

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، كلمة استعرض خلالها تقريره السنوي المعنون بـ"لحظة اختيار: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق"، والذي تناول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، والفرص والتحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة.

كما تناولت كلمات ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال أهمية تطوير سياسات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

ملفات حيوية على الطاولة

ويناقش المؤتمر خلال أيام انعقاده عددًا من الملفات الحيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي والعمل اللائق، والحوار الاجتماعي الشامل، والعمل في اقتصاد المنصات الرقمية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقرير أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة.

حضور مصري فاعل

وتأتي المشاركة المصرية في ظل ما حققته الدولة من تقدم ملحوظ في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، إلى جانب خفض معدل البطالة إلى نحو 6%، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030، بما يعزز مكانة مصر كشريك فاعل في صياغة سياسات العمل الدولية.

ويضم وفد وزارة العمل المشارك كلًا من إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير عام إدارة المنظمات والاتفاقيات الدولية، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني الوزير، إلى جانب المستشار محمد عادل عضو الوفد الدائم بالبعثة المصرية في جنيف.