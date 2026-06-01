إعلان

سميرة أحمد تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة سعاد حسني - فيديو

كتب : هاني صابر

02:46 م 01/06/2026

سميرة أحمدوسعاد حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد، تفاصيل جديدة لحظة استقبالها جثمان الفنانة الراحلة سعاد حسني بالمطار في القاهرة، وكان بصحبتها الفنانة نادية لطفي.

وقالت سميرة أحمد في لقائها مع الإعلامي محمود سعد عن علاقتها بسعاد حسني: "المفروض ضربتها علقة في (غراميات امرأة) عشان كانت بتحب اللي أنا بحبه في الفيلم، فالناس كانت تشوفني في الشارع ويشتموني ويقولولي (اخص عليكي حد يضرب سعاد حسني) .. وكنت بقولهم ( ده تمثيل والله، دي حبيبتي، وكنا بنمشي سوا أنا وهى وزيزي البدراوي والناس تقول علينا البنات أهم وكنا صحاب احنا التلاتة".

وتابعت: "حرمت بعدها أعمل أدوار زي دي تاني، وفعلا معملتش خالص بسبب الموقف اللي حصل معايا من الجمهور عشان سعاد حسني".

واستكملت: "وروحت استقبل سعاد حسني أنا ونادية لطفي في المطار واستقبلونا في كبار الزوار وكانت الدنيا كلها هناك، وروحنا نستقبل جثمان سعاد بعربية من الطيارة وركبنا العربية وكانت رجاء الجداوي معانا ولقيت واحدة اسمها (نادية) كانت قاعدة جنبها بتقول اخص عليكي يا زوزو، تعملي كدا يا زوزو، تحدفي نفسك يا زوزو، تقطعي الشباك يا زوزو، ويبدو أنها كانت عايزة تثبت الحكاية، وأنا روحت بصيت ورايا كدا وقولتلها ( هى سعاد رمت نفسها إزاي، فلقتها بتقولي ( مش قايلالك، متسألنيش) .. قولتلها نعم هتردي واللي بسألهولك هتردي عليه غصب عنك، أنا بسألك على صديقة ليا، تقوليلي حدفت نفسها ازاي".

وأوضحت: "وعند باب كبار الزوار، قولت للظباط .. الست دي اللي قتلت سعاد حسني، عشان كانت بتحكي حكاية غريبة شوية، إن سعاد قصت سلك الشباك متر ونص وفضلت تقصه كدا وبعدها حدفت نفسها، وهى جاية تقول شوفتها في الشباك وقولتلها يا زوزو، وخدوها.. وقالولي أنا ونادية لازم تروحي تعملي بلاغ في الداخلية وروحنا الأمن العام وعملنا بلاغ فيها وخدوها وقعدوها 24 ساعة ولقوا معاها باسبور إنجليزي ومشوها".

وأضافت سميرة أحمد: "كنت بتصل بسعاد حسني في الفترة الأخيرة من حياتها، وشخصيتها لم تكن فتاة تستعد للانتحار، وهى راحت مستشفى في لندن وخرجت منها على أنها راجعة مصر، وأنا واثقة جدا أنها لم تنتحر".

اقرأ أيضا:
"الأسود يليق بكِ".. 15 صورة لـ يارا السكري بإطلالات سوداء ساحرة

آخرهم سامح صفوت وفيفي عبده.. نجوم الفن في المستشفى

سميرة أحمد سعاد حسني نادية لطفي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
شئون عربية و دولية

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟
علاقات

كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟
هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
بعد لفظ "الطلاق بالثلاثة".. مصطفى أبو سريع يعود إلى زوجته وهذا رأي الأزهر
أخبار

بعد لفظ "الطلاق بالثلاثة".. مصطفى أبو سريع يعود إلى زوجته وهذا رأي الأزهر
أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات
اقتصاد

أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد