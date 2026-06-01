سميرة أحمد تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة سعاد حسني - فيديو

كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد، تفاصيل جديدة لحظة استقبالها جثمان الفنانة الراحلة سعاد حسني بالمطار في القاهرة، وكان بصحبتها الفنانة نادية لطفي.



وقالت سميرة أحمد في لقائها مع الإعلامي محمود سعد عن علاقتها بسعاد حسني: "المفروض ضربتها علقة في (غراميات امرأة) عشان كانت بتحب اللي أنا بحبه في الفيلم، فالناس كانت تشوفني في الشارع ويشتموني ويقولولي (اخص عليكي حد يضرب سعاد حسني) .. وكنت بقولهم ( ده تمثيل والله، دي حبيبتي، وكنا بنمشي سوا أنا وهى وزيزي البدراوي والناس تقول علينا البنات أهم وكنا صحاب احنا التلاتة".

وتابعت: "حرمت بعدها أعمل أدوار زي دي تاني، وفعلا معملتش خالص بسبب الموقف اللي حصل معايا من الجمهور عشان سعاد حسني".

واستكملت: "وروحت استقبل سعاد حسني أنا ونادية لطفي في المطار واستقبلونا في كبار الزوار وكانت الدنيا كلها هناك، وروحنا نستقبل جثمان سعاد بعربية من الطيارة وركبنا العربية وكانت رجاء الجداوي معانا ولقيت واحدة اسمها (نادية) كانت قاعدة جنبها بتقول اخص عليكي يا زوزو، تعملي كدا يا زوزو، تحدفي نفسك يا زوزو، تقطعي الشباك يا زوزو، ويبدو أنها كانت عايزة تثبت الحكاية، وأنا روحت بصيت ورايا كدا وقولتلها ( هى سعاد رمت نفسها إزاي، فلقتها بتقولي ( مش قايلالك، متسألنيش) .. قولتلها نعم هتردي واللي بسألهولك هتردي عليه غصب عنك، أنا بسألك على صديقة ليا، تقوليلي حدفت نفسها ازاي".

وأوضحت: "وعند باب كبار الزوار، قولت للظباط .. الست دي اللي قتلت سعاد حسني، عشان كانت بتحكي حكاية غريبة شوية، إن سعاد قصت سلك الشباك متر ونص وفضلت تقصه كدا وبعدها حدفت نفسها، وهى جاية تقول شوفتها في الشباك وقولتلها يا زوزو، وخدوها.. وقالولي أنا ونادية لازم تروحي تعملي بلاغ في الداخلية وروحنا الأمن العام وعملنا بلاغ فيها وخدوها وقعدوها 24 ساعة ولقوا معاها باسبور إنجليزي ومشوها".

وأضافت سميرة أحمد: "كنت بتصل بسعاد حسني في الفترة الأخيرة من حياتها، وشخصيتها لم تكن فتاة تستعد للانتحار، وهى راحت مستشفى في لندن وخرجت منها على أنها راجعة مصر، وأنا واثقة جدا أنها لم تنتحر".

