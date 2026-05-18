احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الذي وافق أمس الأحد 17 مايو، ووجهت له رسالة تهنئة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت إلهام، صورا تجمعها بالزعيم، وعلقت: "كل سنة ونجم نجوم مصرعادل إمام طيب وبخير، ربنا يعطيك الصحة ويخليك لكل محبينك، تعلمت منك الكثير ولن أنسى أبدا فضلك عليا، وإن أول فيلم في حياتي كان معك في "أمهات في المنفى".

وتابعت: "وأول بطولة كبيرة في حياتي كانت معك في فيلم "الهلفوت"، ثم فيلم "رمضان فوق البركان"، وكلها أفلام لاقت نجاح جماهيري كبير جد، وكنت أنا المستفيدة من جماهيريتك، علمتني الدقة في الاختيار والتنوع في الأدوار والالتزام واحترام الفن، ربنا يسعدك كما أسعدت جمهورك الكبير في كل أنحاء الوطن العربي".

إلهام شاهين تشارك في اجتماع لجنة الثقافة

وشاركت إلهام شاهين أمس الأحد في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة مقترح تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفناني الأداء.

وشهد الاجتماع حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم غادة عادل وعمرو سعد وميرفت أمين ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وباسم سمرة وشيكو.

غياب إلهام شاهين عن دراما رمضان 2026

وغابت إلهام شاهين عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، بسبب تأجيل العمل الدرامي الذي كان من المقرر أن تخوض به الموسم.

وكان آخر ظهور لها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد وأحمد زاهر ومنة فضالي وريم مصطفى وإنجي المقدم.