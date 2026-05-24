استعادت الفنانة إلهام شاهين واحدة من أصعب اللحظات في حياتها، كاشفة تفاصيل الساعات الأخيرة مع والدتها بعد وفاتها داخل المستشفى.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها على قناة "الجديد"، إن والدتها توفيت في الثانية صباحًا أثناء وجودها بالمستشفى، مشيرة إلى أنها رفضت نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى، وطلبت من الأطباء والممرضين تركها في سريرها حتى الصباح.

نمت جنبها لغاية الصبح

وأضافت أنها ظلت بجوار والدتها ونامت في حضنها من الساعة الثانية فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، مؤكدة أنها كانت تتحدث معها طوال الوقت وتشعر بأنها تسمعها وتشعر بها.

وكشفت إلهام شاهين أنها في لحظة ما شعرت بأن والدتها عادت للتنفس أثناء حديثها معها، فاستدعت الأطباء سريعًا معتقدة أنها ما زالت على قيد الحياة، لكنهم أكدوا لها وفاتها بعد محاولة إسعافها.

وأكملت: "أنا فضلت أ تكلم وأقول حاجات كتيرة، ولما خرجت نفسها حسيت انها صاحية وبترد عليا"

غياب إلهام شاهين عن رمضان

يذكر أن إلهام شاهين كشفت عن أسباب غيابها عن دراما رمضان 2026 بسبب وجود تأخير وأعطال في العمل الدرامي الذي كان من المقرر أن تشارك من خلاله.

خاضت إلهام شاهين رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إنجي المقدم.

