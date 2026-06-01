أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من هنا

وأكدت الوزارة أن التقديم بالمدارس الرسمية والحكومية يستمر خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2026، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أن ولي الأمر يمكنه تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيًا، لتصبح بيانات الطفل متاحة بعد ذلك لدى منافذ الدفع المعتمدة لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

كما يمكن متابعة نتيجة القبول المبدئي إلكترونيًا، وعقب إعلانها يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي واستكمال إجراءات القبول النهائي بعد مراجعة المستندات المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تعذر التسجيل الإلكتروني، يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة، حيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل الطلب بعد الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو مستند الولاية التعليمية حال وجوده.