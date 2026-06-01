إعلان

فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل

كتب : أحمد الجندي

03:26 م 01/06/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من هنا

وأكدت الوزارة أن التقديم بالمدارس الرسمية والحكومية يستمر خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2026، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أن ولي الأمر يمكنه تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيًا، لتصبح بيانات الطفل متاحة بعد ذلك لدى منافذ الدفع المعتمدة لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

كما يمكن متابعة نتيجة القبول المبدئي إلكترونيًا، وعقب إعلانها يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي واستكمال إجراءات القبول النهائي بعد مراجعة المستندات المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تعذر التسجيل الإلكتروني، يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة، حيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل الطلب بعد الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو مستند الولاية التعليمية حال وجوده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المدارس الحكومية التربية والتعليم الصف الأول الابتدائي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
شئون عربية و دولية

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو: صاحبة أسوأ سجل في تاريخنا
شئون عربية و دولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو: صاحبة أسوأ سجل في تاريخنا
"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب
رياضة محلية

"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب
مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك
رياضة محلية

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك
الحرارة 44.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس في هذا التوقيت
أخبار مصر

الحرارة 44.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس في هذا التوقيت

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان