ظهر شريف نجل الفنان الراحل هاني شاكر في حالة من الذهول والتأثر الشديد خلال جنازة والده، التي أُقيمت اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

أبرز نجوم الفن في الجنازة

وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

اقرأ أيضًا:

باقة من الورود.. حضور رمزي للرئيس الفلسطيني في جنازة هاني شاكر





آخرهم هاني شاكر.. 3 نجوم كبار رحلوا عن عالمنا في الأيام الماضية



