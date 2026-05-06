في حالة من الذهول.. نجل هاني شاكر يودّع والده في الجنازة

كتب : سهيلة أسامة

03:30 م 06/05/2026
    شريف هاني شاكر من جنازة والده
    شرف نجل الفنان هاني شاكر في جنازة والده
    شريف هاني شاكر في حالة تأثر من جنازة والده (3)
    شريف هاني شاكر في حالة تأثر من جنازة والده (2)
    شريف هاني شاكر في حالة تأثر من جنازة والده (1)
    نجل الفنان هاني شاكر في جنازة والده (2)

ظهر شريف نجل الفنان الراحل هاني شاكر في حالة من الذهول والتأثر الشديد خلال جنازة والده، التي أُقيمت اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

أبرز نجوم الفن في الجنازة

وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.
عزاء هاني شاكر
ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

