حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على نعي الفنان الكبير هاني شاكر، وقام بإرسال باقة من الورود كحضور رمزي في الجنازة.

جنازة هاني شاكر

وأقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسية، وبمشاركة شعبية.

ومن أبرز حضور صلاة الجنازة على الفنان الكبير: ميرفت أمين، أشرف زكي، لبلبة، أيمن عزب، طارق علام، إيهاب توفيق، محمد ثروت، هشام عباس، خالد زكي، فيفي عبده، هالة سرحان.

وفاة الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة

