بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر

كتب : منال الجيوشي

11:34 ص 06/05/2026 تعديل في 11:40 ص
    لبلبة في جنازة هاني شاكر
    لبلبة وهالة في الجنازة
    لبلبة وهالة سرحان في جنازة هاني شاكر
    لبلبة وهالة سحرنا في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد

تصوير- هاني رجب وأحمد مسعد

حرصت الفنانة لبلبة والإعلامية هالة سرحان، على حضور جنازة الفنان الكبير هاني شاكر، والتي تقام عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر يناهز 74 عاما.

وصول جثمان هاني شاكر

ووصل أمس الثلاثاء، جثمان الفنان الكبير هاني شاكر للقاهرة، ونقل بعدها لمستشفى الشيخ زايد، بينما يقام العزاء مساء غد الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على نعي الفنان هاني شاكر، أبرزهم: عمرو دياب، يسرا، ليلى علوي، وائل جسار، مدحت صالح.

هاني شاكر جنازة هاني شاكر لبلبة هالة سرحان

