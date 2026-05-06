تصوير- هاني رجب وأحمد مسعد

حرصت الفنانة لبلبة والإعلامية هالة سرحان، على حضور جنازة الفنان الكبير هاني شاكر، والتي تقام عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر يناهز 74 عاما.

وصول جثمان هاني شاكر

ووصل أمس الثلاثاء، جثمان الفنان الكبير هاني شاكر للقاهرة، ونقل بعدها لمستشفى الشيخ زايد، بينما يقام العزاء مساء غد الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على نعي الفنان هاني شاكر، أبرزهم: عمرو دياب، يسرا، ليلى علوي، وائل جسار، مدحت صالح.

اقرأ أيضا:

التجهيزات الأولى لجنازة الفنان هاني شاكر- صور

اليوم.. المحكمة العسكرية تحسم مصير فضل شاكر