أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، حكمها في قضية اتهام المطرب اللبناني فضل شاكر بالتورط في محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة".

وقضت المحكمة، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، بالأكثرية ببراءة كل من الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمود، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى.

تفاصيل القضية



وخضع المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبد الرحمن شمندر، للمحاكمة اليوم الأربعاء، بعد 6 أشهر من تسليم نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، وذلك في أكتوبر 2025.

الحكم على فضل شاكر

يُذكر أن الفنان فضل شاكر سبق وصدر ضده حكمٌ غيابي بالحبس 7 سنوات مع الأشغال الشاقة في القضية التي خضع للمحاكمة بها اليوم، قبل أن يقضي القضاء ببراءته عقب إعادة المحاكمة .

