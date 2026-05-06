براءة فضل شاكر من تهمة محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة"

كتب : مصطفى حمزة

11:54 ص 06/05/2026 تعديل في 12:08 م
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، حكمها في قضية اتهام المطرب اللبناني فضل شاكر بالتورط في محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة".

وقضت المحكمة، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، بالأكثرية ببراءة كل من الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمود، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى.

وخضع المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبد الرحمن شمندر، للمحاكمة اليوم الأربعاء، بعد 6 أشهر من تسليم نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، وذلك في أكتوبر 2025.

يُذكر أن الفنان فضل شاكر سبق وصدر ضده حكمٌ غيابي بالحبس 7 سنوات مع الأشغال الشاقة في القضية التي خضع للمحاكمة بها اليوم، قبل أن يقضي القضاء ببراءته عقب إعادة المحاكمة .

اتفرج ببلاش.. قناتان مجانيتان تنقلان مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لبحث تعزيز التعاون
حتى بعد نفاد الباقة.. إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية لأول مرة
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر
صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم
