أعرب أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن تقديره البالغ للرعاية الطبية التي يتلقاها والده في رحلته العلاجية الحالية، مشيدا بمستوى الكفاءة والتفاني الذي لمسه داخل المستشفى، موجها الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يشكر الطواقم الطبية لعنايتهم بوالده

وقال نجل عبدالرحمن أبو زهرة: "أنا عشت معظم حياتي في المانيا وشفت كتير وقليل في المستشفيات هناك، ولكن فيه كلمة حق لازم أقولها دلوقتي في حق الأطباء المصريين والتمريض هنا في المستشفى، يتم عزف سيمفونية من الاهتمام الرهيب من أصغر واحد لأكبر واحد ومتابعة الوزير بنفسه ومن ينوب عنه يوميا لحالة الوالد".

وتابع: "شكرا الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور شريف وديع والدكتور صلاح مدير المستشفى.. هذه السمفونية تقدم بمنتهى الحب والتفاني".

نجل عبدالرحمن أبو زهرة: "الأطباء بيعملوا أقصى ما عندهم لإنقاذ حياة الوالد"

وأوضح: "أنا الحقيقة ممتن جدا لجهود كل واحد من اللي بيعملوا أقصى ما عندهم لإنقاذ حياة الوالد.. شكرا لكم جميعا ومش عارف اقول غير كلمة شكر عميق من كل قلبي نيابة عني أنا واخواتي".

وأضاف نجل عبدالرحمن أبو زهرة: "ولكل جمهوره اللي بيحبه ياريت تدعوله وتكملوا الدعاء ولا تنسوه".

أعمال عبدالرحمن أبو زهرة الفنية

قدم عبدالرحمن أبو زهرة على مدار مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أبرزها: مسرحية السبنسة، مسرحية عيلة الدوغري، مسرحية الفرافير، مسلسل المشربية.

كما شارك في بطولة: مسلسل العملاق، مسلسل ليلة سقوط غرناطة، فيلم اللعنة، مسرحية لعبة السلطان، مسلسل الوسية، مسلسل لا، مسلسل السقوط في بئر سبع، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل الحاوي، فيلم أرض الخوف، مسلسل موضوع عائلي، فيلم الجزيرة، فيلم طلق صناعي.

