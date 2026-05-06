يخضع المطرب اللبناني فضل شاكر للمحاكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، في التهم الموجهة إليه في أحداث "عبرا"، والتي تطارده بسببها اتهامات بالتورط في القتال ضد الجيش.

وتحسم المحكمة العسكرية التي تعقد في بيروت اليوم، مصير فضل شاكر في 4 قضايا، بعد 7 شهور من بداية جلسات محاكمته في نوفمبر 2025.

تفاصيل محاكمة فضل شاكر



ويواجه المطرب شبح تأكيد الأحكام الصادرة ضده بالحبس، والتي تصل إلى 22 عاماً، إذ سبق وصدر الحكم الأول غيابياً بالحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، إلى جانب تجريده من حقوقه المدنية، كما صدر ضد فضل حكمٌ ثانٍ بالحبس 7 سنوات مع الأشغال الشاقة.

وتطارد المطرب اتهامات في 4 قضايا، وهي: الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

تفاصيل تسليم فضل نفسه



وسلم المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبدالرحمن شمندر، نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، وذلك في أكتوبر 2025.

وأعلن المطرب فضل شاكر، قبل تسليم نفسه إلى الجيش اللبناني، أنه بريء، موضحاً أن القضاء صدَّق، غيابياً، حكم البراءة من الاقتتال مع الجيش في عام 2018.

وكان المطرب فضل شاكر، قد طرح عددا من الأغاني العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا منها "صحاك الشوق"، "إلا وأنا معاك".

