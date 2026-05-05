بالصور استقبال جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة

كتب : معتز عباس

10:07 م 05/05/2026 تعديل في 10:22 م
    وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة (1)
    وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة (2)
    وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة (4)
    وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة (3)

وصل، منذ قليل، جثمان النجم الراحل هاني شاكر مطار القاهرة الدولي، قادمًا من باريس، بعد وفاته يوم الأحد الماضي.

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايدعقب صلاة المغرب.

معلومات عن هاني شاكر

يعد هاني شاكر من أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، وُلد في القاهرة في 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

انطلقت شهرته لاحقًا بتعاونه مع كبار الملحنين، حيث استطاع أن يثبت موهبته ويُبرز قدراته الصوتية المميزة. وتمكن من التنوع في أدائه وتقديم أعمال متجددة، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي" في فترة وجيزة.

وحققت ألبوماته نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز أعماله: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).

