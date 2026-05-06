تصوير- أحمد مسعد:

حرص الشيخ خالد الجندي والفنان إيهاب توفيق على حضور جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، لتوديعه إلى مثواه الأخير، حيث تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

حضور نجوم الفن

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانة ميرفت أمين والإعلامية هالة سرحان والفنانة لبلبة.

وكان جثمان الفنان هاني شاكر وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء قادمًا من باريس، وتم نقله إلى أحد مستشفيات الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد عقب صلاة المغرب.

معلومات عن هاني شاكر

يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي".

وحقق نجاحات واسعة من خلال عدد كبير من الألبومات والأغاني التي لاقت رواجًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، من بينها: "كده برضه يا قمر"، "غلطة"، "على الضحكاية"، "شاور"، "الحلم الجميل"، "جرحي أنا"، و"ياريتني".

