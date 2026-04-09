وجه الفنان محمد عادل إمام، الدعاء للبنان وشعبها بأن يحفظهما المولى عز وجل، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال للأراضي اللبنانية وبيروت بعد وقف إطلاق النار مع إيران بساعات.

رسالة محمد عادل إمام للشعب اللبناني

ونشر محمد إمام، صورة أرشيفية له التقطها خلال تواجده في لبنان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لبنان.. اللهم أحفظ شعبها وأرضها".

آخر أعمال محمد عادل إمام

وكانت آخر أعمال محمد عادل إمام مسلسل "الكينج" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026، وخاض بطولته الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

محمد عادل إمام ينتظر فيلم "صقر وكناريا"

وينتظر الفنان محمد عادل إمام طرح فيلمه الجديد "صقر وكناريا" ويشاركه البطولة يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، ودانا حمدان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمود عبدالمغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

اقرأ أيضا:

"بيروت في دعواتنا".. منى زكي تدعم لبنان برسالة مؤثرة

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "جريمة في فندق السعادة".. تعرف على التفاصيل