نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يرشق المحال التجارية والسيارات والمارة بالطوب بمنطقة المطرية بالقاهرة.

فيديو رشق المارة بالطوب بالقاهرة

بالفحص تبين أن القائم على نشر الفيديو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وأفاد بتضرره من قيام شخص بأعمال تخريبية تسببت في تحطم زجاج سيارته.عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة.

اعترافات المتهم في واقعة رشق السيارات بالقاهرة

بمواجهته تبين أنه يعاني من اضطراب في السلوك، ما أدى إلى قيامه برشق الحجارة بشكل عشوائي دون خلافات سابقة مع المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

