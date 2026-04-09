خاص| "الألبوم الحزين".. تفاصيل تعاون أحمد سعد مع الشاعر حسام سعيد

كتب : مصطفى حمزة

02:50 م 09/04/2026 تعديل في 03:17 م

حسام سعيد

انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة، لضمها إلى مجموعة الأغاني المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، في إطار مشروعه الفني الجديد.

وتحدث الشاعر حسام سعيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن الأغنية قائلاً: "تم الانتهاء من تسجيلها مؤخراً، وهي من كلماتي، وألحان إسلام رفعت، وتولى توزيعها موسيقياً الموزع فهد".

وتابع الشاعر: "أحمد سعد، بعد إعجابه بالأغنية، من المقرر أن يقدمها ضمن أغاني (الألبوم الحزين)".

يذكر أن المطرب أحمد سعد يخوض تجربة غنائية جديدة من نوعها بطرح 5 ألبومات متنوعة في طابعها الموسيقي، وهي: "الألبوم الحزين"، و"الألبوم الفرفوش"، و"الألبوم الإلكتروني"، و"ألبوم الموسيقى العربية"، و"الألبوم الأوركسترا".

وتعاون الشاعر حسام سعيد مع نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم: تامر حسني، وحمزة نمرة، وتامر عاشور، ولطيفة، ورامي جمال، وفضل شاكر، وهيثم شاكر، وغيرهم.

