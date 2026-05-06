بالصور.. ميرفت أمين بالحجاب في جنازة هاني شاكر

كتب : سهيلة أسامة

12:08 م 06/05/2026 تعديل في 12:08 م
    ميرفت أمين في جنازة الراحل هاني شاكر
    ميرفت أمين بالحجاب من جنازة الراحل هاني شاكر
    ميرفت أمين أبرز حضور في جنازة هاني شاكر
    مسنودة على صديقاتها ميرفت أمين من جنازة الراحل هاني شاكر

تصوير - أحمد مسعد:

حرصت الفنانة ميرفت أمين على التواجد مبكرًا في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث ظهرت مرتدية الحجاب أثناء توديع "أمير الغناء العربي" إلى مثواه الأخير من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد.

كما شهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الإعلامية هالة سرحان والفنانة لبلبة، والتي بدت عليها ملامح الحزن الشديد.

صلاة الجنازة على الفنان هاني شاكر


ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير عقب صلاة الظهر، بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة


وكان جثمان الفنان هاني شاكر قد وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الثلاثاء، قادمًا من باريس، وتم نقله إلى أحد مستشفيات الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد عقب صلاة المغرب.

