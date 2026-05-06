إعلان

"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل

كتب : محمد نصار

11:16 ص 06/05/2026 تعديل في 11:35 ص

السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 ، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة .

ووجّه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة بضرورة تواجد كافة القيادات لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيًا والإشراف المباشر على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الشبكة بالكامل، مشددا على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات قبل التشغيل والاهتمام بمستوى النظافة داخل العربات بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة.

حيث تقرر فتح حجز تذاكر السفر علي قطارات الهيئة خلال عيد الاضحى المبارك وفق الجدول الزمني المحدد كالآتى :

-حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الخميس الموافق 21 مايو اعتبارًا من 7 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 22 مايو اعتبارًا من 8 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم السبت الموافق 23 مايو اعتبارًا من 9 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاحد الموافق 24 مايو اعتبارًا من 10 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاثنين الموافق 25 مايو اعتبارًا من 11 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو اعتبارًا من 12 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاربعاء الموافق 27 مايو اعتبارًا من 13 مايو 2026.

- ويتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب ، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب.

وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر وهى :

-شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

-الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

-تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

-وكلاء البيع من شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.

-الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي.

-مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

-ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السكة الحديد تذاكر القطارات عيد الأضحى 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطوة بخطوة.. كيفية حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية 2026
حوادث وقضايا

خطوة بخطوة.. كيفية حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية 2026
النيابة تعاين حريق مصنع أثاث ودهانات بالقطامية.. تفحم المخزن دون إصابات
حوادث وقضايا

النيابة تعاين حريق مصنع أثاث ودهانات بالقطامية.. تفحم المخزن دون إصابات
بعد مباراة الزمالك.. حارس مرمى سموحة يتعرض لحادث سير
رياضة محلية

بعد مباراة الزمالك.. حارس مرمى سموحة يتعرض لحادث سير
أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
خطر على قلبك دون أن تشعر.. كيف يرفع الغذاء ضغط الدم؟
نصائح طبية

خطر على قلبك دون أن تشعر.. كيف يرفع الغذاء ضغط الدم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي