ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.84%، عند مستوى 53522 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.70% عند مستوى 52557 نقطة، في ختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت-1 الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 بنسبة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم بنسبة 9.23%، ويليه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.44%.