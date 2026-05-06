لقطة مؤثرة من جنازة هاني شاكر.. شخص يقبّل صورته

كتب : نوران أسامة

12:31 م 06/05/2026
    لقطة مؤثرة من جنازة هاني شاكر (1)
    لقطة مؤثرة من جنازة هاني شاكر (3)

تصويرـ أحمد مسعد

وثقت كاميرا موقع "مصراوي" لحظة مؤثرة من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث ظهر أحد جمهوره وهو يقبّل صورته وسط حالة من الحزن الشديد.

كما شهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الإعلامية هالة سرحان، ميرفت أمين، حلمي عبد الباقي، لبلبة، أحمد موسى، وخالد الجندي، وبدت عليهم ملامح الحزن.

صلاة الجنازة على الفنان هاني شاكر


ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر عقب صلاة الظهر، بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

معلومات عن هاني شاكر

يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.
وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي"..

