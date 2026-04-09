إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟

أعربت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي عن حزنها على بلدها لبنان، الذي تعرضت مدن عديدة فيه، ومنها العاصمة "بيروت"، للعدوان الإسرائيلي.

تعليق الفنانة ماجدة الرومي



وعلقت ماجدة الرومي، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، على الغارات التي تم شنها على بيروت وجنوب لبنان.

وكتبت المطربة اللبنانية عبر صفحتها في موقع "إكس": "ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيين، ولبناننا هو الشهيد الأكبر... لكن نقسم أننا سنبقى لأننا وأرضنا والحق... أكثرية".

ماجدة الرومي تعلق على الغارات الإسرائيلية

واستعانت ماجدة الرومي عبر صفحتها في موقع فيسبوك بأغنيتها الشهيرة "يا بيروت"، وكتبت: "بيروت... كيف لكِ أن تنزفي كل جمالكِ، وتبقي شامخة كقصيدة لا تنكسر؟ أهي أرواح شهدائنا التي ترنم نشيد الخلود أمام رب السماوات تناديكِ؟ لأجل أرواحهم قومي يا بيروت قومي، إن الدنيا بعدكِ ليست تكفينا".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقوم بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، بداية من أمس الأربعاء، وأسفر القصف عن سقوط مئات القتلى والمصابين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً مشروطاً للحرب مع إيران.

الإثنين.. حمزة نمرة ضيف برنامج عمرو الليثي في "واحد من الناس"





نادية الجندي توجه رسالة للشعب اللبناني بعد أحداث بيروت



