إعلان

"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان

كتب : مصطفى حمزة

12:30 م 09/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ماجدة الرومي المطربة اللبنانية
  • عرض 4 صورة
    منشور ماجدة الرومي
  • عرض 4 صورة
    ماجدة الرومي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي عن حزنها على بلدها لبنان، الذي تعرضت مدن عديدة فيه، ومنها العاصمة "بيروت"، للعدوان الإسرائيلي.

وعلقت ماجدة الرومي، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، على الغارات التي تم شنها على بيروت وجنوب لبنان.

وكتبت المطربة اللبنانية عبر صفحتها في موقع "إكس": "ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيين، ولبناننا هو الشهيد الأكبر... لكن نقسم أننا سنبقى لأننا وأرضنا والحق... أكثرية".

واستعانت ماجدة الرومي عبر صفحتها في موقع فيسبوك بأغنيتها الشهيرة "يا بيروت"، وكتبت: "بيروت... كيف لكِ أن تنزفي كل جمالكِ، وتبقي شامخة كقصيدة لا تنكسر؟ أهي أرواح شهدائنا التي ترنم نشيد الخلود أمام رب السماوات تناديكِ؟ لأجل أرواحهم قومي يا بيروت قومي، إن الدنيا بعدكِ ليست تكفينا".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقوم بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، بداية من أمس الأربعاء، وأسفر القصف عن سقوط مئات القتلى والمصابين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً مشروطاً للحرب مع إيران.

