شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها ومتابعيها مجموعة صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد وأولادها، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا.

وظهرت هاجر بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بدلة باللون الأبيض، وبدت بإطلالة هادئة نالت إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

تعليقات الجمهور على الإطلالة

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وجاءت بعض التعليقات: "ما شاء الله ربنا يخليكو لبعض"، "قمر بسم الله ما شاء الله"، "أجمل عيلة"، "عسلات"، "إيه الجمال ده".

احتفال هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها

كما كانت هاجر أحمد قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها "غالية"، وظهرت خلال الاحتفال بإطلالة مميزة مرتدية فستانًا طويلًا بألوان زاهية، ولاقت الصور إعجابًا واسعًا من جمهورها.

غياب هاجر أحمد عن موسم دراما رمضان 2026

وعلى صعيد الأعمال الفنية، غابت هاجر أحمد عن دراما رمضان 2026، وكانت آخر مشاركاتها في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان وعدد من النجوم، بالإضافة إلى ظهورها في فيلم "أهل الكهف" مع نخبة من الفنانين.

